La première réunion agricole conjointe Irano-néerlandaise prévue ce printemps

Machhad (IRNA) – « La première réunion conjointe des cadres supérieurs et des propriétaires de l'industrie agricole d'Iran et des Pays-Bas aura lieu ce printemps », annonce lundi, le chef de l'Organisation du génie agricole et des ressources naturelles de Khorasan Razavi au nord-est de l’Iran, Nasser Sedaqat.

Nasser Sedaqat a déclaré aux journalistes lundi 5 avril : Cette réunion est la première étape de la mise en œuvre du protocole d'accord conclu entre l'Organisation du génie agricole de Khorasan Razavi et la Chambre de commerce néerlandaise, afin d'accroître les connaissances de nos scientifiques et d'acquérir de l'expérience aux Pays-Bas, l'un des pays les plus prospères au monde, dans le domaine de l'agriculture. « L'une des missions importantes de l'Organisation du système de génie agricole est de transférer les connaissances dans le secteur agricole dans le but d'augmenter la production et la productivité dans ce secteur. En raison de la désignation de cette année par le Leader de la Révolution, l’Ayatollah Khamenei, comme "Production, soutien et barrières", cette coopération avec Amesterdam dans le domaine de l'agriculture figure à l'ordre du jour », a-t-il encore expliqué. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**