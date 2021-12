Le Commandant de la Force extérieure du CGRI exhorte les Américains à quitter la région

Shiraz (IRNA)- Le Commandant de la Force Qods (Force extérieure du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI)), le général de division Qaani, a déclaré ce jeudi à l’adresse des Etats-Unis : « Nous l’avons déjà dit aux Américains et nous le réitérons une fois de plus : « Sortez de la géographie qui nous entoure avant qu'il ne soit trop tard et avant de subir plus d’humiliation, sinon vous allez finir par une expulsion pire que celle vécue en Afghanistan et par fuir. »

Selon le général de division, Esmaïl Qaani, qui s'exprimait jeudi 2 décembre lors de la cérémonie de commémoration du général martyr Rasoul Mahmoudabadi à Shiraz, telle est la fin fatale et inévitable de la présence américaine dans la région. « Sachez que l'ère de remplir les désidératas des Etats-Unis est révolue, l'ère de chercher à fuir ses responsabilités est révolue, et si jamais ils sont à l'origine d'un incident quelquonque, ils devraient s'attendre à une réponse aussi ferme que possible », a-t-il souligné. « Qu'ont obtenu les Américains et qu'ont-ils réalisé après 20 ans de guerre en Afghanistan ? S'interroge le Commandant de la Force Qods avant de qualifier les Etats-Unis de « criminels » et de « sournois ».