Les actions coercitives et unilatérales américaines, catalyseur des crises humanitaires

Selon l’IRNA, Madame Zahra Ershadi, ambassadrice et représentante adjointe de l'Iran auprès des Nations Unies, s’exprimant vendredi 10 décembre, heure locale, à l’occasion d’une réunion visant à renforcer la coordination de l'aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe (y compris l'aide économique) par les Nations Unies a déclaré : « La République islamique d'Iran condamne fermement l'imposition par certains pays, des mesures coercitives et unilatérales, dont ils profitent comme levier de pression politique, en particulier pendant la pandémie du Covid19.

La diplomate de haut rang de la République islamique d'Iran a poursuivi : « Même pendant l'épidémie néfaste de Covid19, les États-Unis d'Amérique ont ciblé des citoyens lambda et innocents de notre pays avec leurs actions coercitives, unilatérales, illégales et inhumaines, avec le gel des avoirs de la République islamique d'Iran dans des banques ». « Des actifs qui étaient essentiels pour les vaccins et autres besoins humanitaires de notre peuple », déplore-t-elle.

« La République islamique d'Iran considère les actions coercitives unilatérales et illégales des États-Unis d'Amérique non seulement comme l'un des principaux obstacles aux efforts humanitaires internationaux, mais estime également que de telles actions provoquent des crises humanitaires dans le monde », a conclu la diplomate avant de mettre l’accent sur le rôle central des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

