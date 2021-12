Championnats de Padel aux EAU : une jeune iranienne s’impose

Selon l’IRNA le dimanche 12 décembre, Banafsheh Moradi, joueuse de l'équipe nationale iranienne féminine de Padel, a participé au tournoi des Émirats arabes unis à l'invitation de sa coéquipière émiratie et a fini par remporter le championnat.

Le padel est un sport de raquette dérivé du tennis, se jouant sur un court plus petit, encadré de murs et de grillages. Le calcul du score est le même qu'au tennis et les balles utilisées ont une pression légèrement inférieure. Il est joué uniquement en double et le service doit s'effectuer à la cuillère.

« Participer aux championnats de Padel aux Émirats arabes unis était une bonne expérience pour moi. Les filles iraniennes sont également très fortes et peuvent s’imposer sur la scène internationale dans cette branche sportive qu’est Padel », a-t-elle indiqué.

