Le peuple iranien attend l'extradition des criminels financiers vivant au Canada (Téhéran)

Selon l’IRNA dimanche, Ali Bahadori-Jahromi a écrit sur son compte Twitter : « Les actions-spectacles du gouvernement canadien à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme ne sont pas dignes d’un pays engagé. »

Le chef du conseil de l'information du gouvernement de la RII a ajouté : « Le peuple iranien attend voir l'extradition des criminels financiers iraniens vivant au Canada et la restitution de ses biens pillés. Certes la fin du spectacle d'un pays qui s'est transformé en paradis des détourneurs de l’argent ne serait que cela. »

Les médias canadiens ont rapporté hier que le Service de l'immigration de leur pays avait renvoyé en Iran un ex-employé de la SAVAK (Terrible Service de sécurité intérieure et le Service de renseignement de l'Iran entre 1957 et 1979, sous le règne du régime autoritaire déchu de Mohammad Reza Pahlavi) qui vivait illégalement dans le pays depuis 24 ans. Certains délinquants économiques condamnés en Iran se sont réfugiés au Canada et vivent tranquillement dans le pays qui se pose en défenseurs des droits de l’homme.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench