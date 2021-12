Signature de 3 notes d’entente entre l'Iran et la Hongrie

En marge de la rencontre entre le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et son homologue hongrois, Peter Szijjarto, ce jeudi 16 décembre à Téhéran, trois protocoles d'accord ont été signés ce matin, rapporte l’IRNA.

Une coopération éducative entre le Centre d'études politiques et internationales du ministère iranien des Affaires étrangères et l'Académie diplomatique hongroise, un protocole d'accord entre le ministère iranien des Sciences, de la Technologie et de la Recherche et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de Hongrie dans le cadre d’un programme hongrois de bourses d'études destinés aux étudiants et le protocole d'accord sur la coopération culturelle entre le ministère de la Culture et de l'Orientation islamique de la République islamique d'Iran et le ministère hongrois des Ressources humaines étaient des notes d’entente signées par les deux parties.

Une réunion de la Commission économique conjointe de la République islamique d'Iran et de la Hongrie s’est également tenue cet après-midi à l'Organisation nationale d'Investissement.

La commission a été présidée par le ministre iranien de l'Économie et des Finances et le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce.

Lors de la rencontre, deux mémorandums de coopération entre l'Iran et la Hongrie ont été signés entre Ehsan Khandouzi et Peter Szijjarto.

Le très haut diplomate hongrois est arrivé hier soir à Téhéran à la tête d'une délégation économique à l’invitation de son homologue iranien.