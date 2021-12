Un protocole d'accord douanier signé entre l’Iran et la Hongrie

Selon l’IRNA le jeudi 16 décembre, Rohollah Latifi a déclaré à cet égard : « Lors de la deuxième réunion de la Commission conjointe de coopération économique de la République islamique d'Iran et de la Hongrie, qui s'est tenue du 13 au 14 décembre, organisée par le ministère iranien des affaires économiques et des finances, un document du protocole d'accord sur la coopération douanière Irano-hongroise a été signée.

Ce protocole d'accord sur la coopération douanière a été signé par Ehsan Khandouzi, ministre des Affaires économiques et des Finances, et M. Peter Szijjarto, ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, a-t-il ajouté.

