L’Iran engrange 533 millions de dollars issus des exportations de pistache au cours des sept premiers mois de l’année

Selon un rapport de l'IRNA depuis le ministère du Jihad pour l'Agriculture Darab Hassani a ajouté à propos de la situation de la production de pistaches et de l'engrangement de revenus en devise : « Avec une superficie cultivée de plus de 500 000 hectares et une production annuelle moyenne d'environ 300 000 tonnes, le pistache est le produit le plus important et le plus précieux du secteur agricole en particulier de l'horticulture du pays. »

Il a ajouté : « Une étude des exportations de pistaches au cours des trois dernières années montre que l'exportation de ce produit a augmenté ces dernières années. Son exportation en 1398 ( 2019) était égale à 109 mille tonnes et valait 972 millions de dollars, tandis qu'en 1399 (2020) elle atteignait 203 mille tonnes et valait 1 milliard et 371 millions de dollars.

Evoquant la place des pistaches (Il existe de nombreuses variétés de pistachiers) dans les exportations des produits horticoles, il a souligné que le soutien de toutes les agences concernées s’avère nécessaire afin de faciliter, poursuivre et promouvoir l'exportation de ce produit précieux de notre pays.

Selon le rapport cette année, la production a diminué dans les provinces de Kerman, Khorasan-e Razavi, Yazd, Khorasan du Sud, Téhéran, Khorasan du Nord, Azerbaïdjan oriental, Lorestan et Azerbaïdjan occidental. Par contre une augmentation de la production a été signalée dans les provinces de Fars, Semnan, Markazi, Qom, Sistan et Baluchestan, Ispahan, Qazvin Au sud de Kerman, Alborz, Ardabil.

Selon les dernières statistiques de la FAO en 2019, l'Iran se classe au premier rang mondial en termes de production et de superficie cultivée, et deuxième en termes d'exportations après les États-Unis.

