Téhéran (IRNA) - S'exprimant à l'ouverture de la séance publique d'aujourd'hui dimanche du Parlement iranien, le Président de l'Assemblée consultative islamique de la RII, a félicité l'arrivée de Noël 2021 et le Nouvel An chrétien à tous les chercheurs de Vérité et humaniste du monde , en particulier les compatriotes assyriens et chaldéens.

Le très haut parlementaire iranien a souhaité aux Chrétiens du monde et tous les altruistes un Noël et une nouvelle année remplie de bonheur. «Je présente mes Meilleurs Vœux. Que la paix et la joie soient avec tous ceux qui sont en quête de Vérité et qui pratique l'altruisme, tous les jours de cette nouvelle année», a-t-il souhaité. Il a également souhaité une bonne et heureuse année 2022 aux chrétiens arméniens qui célèbrent la venue de Jésus-Christ le 6 janvier.