La normalisation des relations entre certains pays arabes et Israël « ajoute un poids aux problèmes de la région »

Téhéran - IRNA – « L'action de certains gouvernements arabes dans l'établissement de relations avec le régime sioniste, non seulement ne crée pas de protection et de sécurité pour eux, mais encore redouble les problèmes des gouvernements de ces pays et ajoutera un poids aux problèmes existants de la région et des pays arabes », a prévenu ce mardi le Président de la République islamique d’Iran, Ebrahim Raïssi.

Selon l'IRNA, l'ayatollah Seyyed Ebrahim Raïssi a tenu ses déclarations mardi 8 février après avoir reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur palestinien, Salam Zawawi. « Soutenir le peuple palestinien et la libération de la ville Sainte de Qods est le premier enjeu du monde islamique. La République islamique d'Iran est un véritable partisan du peuple palestinien et de la libération de Saint Qods », a insisté le Président à l'adresse de l'ambassadrice palestinienne fraîchement nommée à son poste. Le président a poursuivi en déclarant que la question de la Palestine devrait être considérée comme une priorité fondamentale par tous les États et nations islamiques. L'ayatollah Raïssi a souligné : « Le message que le peuple palestinien envoie au régime sioniste et à ses alliés occidentaux est un message de résistance et d'endurance, et si les sionistes savent le poids de la résistance palestinienne, leurs calculs changeront. Le Président de la République a qualifié l'unité et la solidarité de tous les groupes et courants palestiniens de « clé de la victoire » contre le régime sioniste.