L'Iran et la Finlande soulignent la nécessité de lutter contre le fléau du terrorisme

Selon l’IRNA, Le secrétaire général du Bureau iranien des droits de l'homme, « Kazem Gharibabadi » a rencontré la directrice générale du département pour l'Afrique et le Moyen-Orient du ministère finlandais des Affaires étrangères Sofie From-Emmesberger.

Lors de cette réunion, Gharibabadi a expliqué les politiques des droits de l'homme et la diplomatie judiciaire de la République islamique d'Iran, et a annoncé que Téhéran était prêt à des pourparlers sur les droits de l'homme et à une coopération juridique et judiciaire avec la Finlande.

Le secrétaire général du Bureau iranien des droits de l'homme a critiqué l'approche politique adoptée par certains pays en ce qui concerne les droits de l'homme et les doubles standards à cet égard. Il a ajouté : « Il est regrettable que certains pays utilisent les droits de l'homme comme un outil politique contre d'autres. »

Il a exprimé l'espoir que la Finlande adopterait une approche professionnelle et indépendante dans la nouvelle ère de son adhésion au Conseil des droits de l'homme.

Les deux parties ont également souligné la nécessité de lutter contre le fléau du terrorisme qui menace les droits de l’homme dans le monde entier, ainsi que de protéger les droits de l’homme des groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants et les personnes handicapées.

En appréciant le soutien de l'Iran à l'adhésion de la Finlande au Conseil des droits de l'homme, la directrice générale du département pour l'Afrique et le Moyen-Orient du ministère finlandais des Affaires étrangères Sofie From-Emmesberger a salué l'élargissement des pourparlers juridiques et judiciaires spécialisés et de l'échange d'expériences entre les deux pays dans ce domaine lors de cette réunion.