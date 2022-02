L'Iran élargit ses relations «équilibrées» avec l'Afrique, l'Amérique latine et l'Europe (AmirAbdollahian)

Selon l’IRNA, citant le Service de la presse de la diplomatie iranienne, ce jeudi 10 février 2022, la première réunion du ministre des Affaires étrangères avec tous les ambassadeurs et chefs de missions de la République islamique d'Iran à l'étranger s'est tenue par visioconférence et en présence des adjoints et directeurs généraux du ministère des Affaires étrangères à l'occasion des festivités de la « Décade de l’Aube », marquant la 43e anniversaire de la glorieuse victoire de la Révolution islamique.

Lors de cette réunion, après avoir entendu les points de vue d'un certain nombre d'ambassadeurs de la République islamique d'Iran en pose à l’étranger, le très haut diplomate iranien, Hossein Amir Abdollahian, lors d'un discours commémorant l'anniversaire de la révolution islamique et la mémoire du défunt père-fondateur de la RII, l'imam Khomeiny (Que sa demeure soit au Paradis) et des martyrs de la Révolution islamique a présenté ses meilleurs vœux à l’occasion des jours bénis de la « Décade de l’Aube ». Il a ensuite brossé un tableau détaillé sur les dernières évolutions liées à la politique étrangère de notre pays.

Amir Abdollahian, se référant aux plans évolutif du gouvernement démocratique et issu du peuple du Président Raissi, a déclaré que qu’une politique étrangère équilibrée, une diplomatie dynamique et une interaction intelligente constitue les bases des politiques fixées par l'appareil diplomatique du pays dans ses relations avec d’autres pays du monde. Ces politiques sont axées sur les valeurs de l’Islam noble, des idéaux de la Révolution et au service des intérêts de la grande nation iranienne.

Il a également souligné à cette occasion qu’il Il est nécessaire que les chefs des représentations iraniennes en mission diplomatique à l’étranger soient présents parmi la diaspora iranienne et qu’ils soient étroitement informés des problèmes des Iraniens résidants à l’étranger tout en envisageant des solutions. »

Amir Abdollahian a poursuivi : « Bien que nos voisins et la région asiatique soient parmi les principales priorités de la politique étrangère du pays, mais en même temps, la République islamique d'Iran est déterminée à étendre ses relations équilibrées et bonnes avec les pays d'autres régions, y compris l’Afrique, l'Amérique latine et l'Europe. »

Amir Abdollahian s’est également penché à cette occasion sur les dernières évolutions liées aux pourparlers nucléaires pour lever les sanctions à Vienne.

