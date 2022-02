Nucléaire iranien: Consultations diplomatiques intensives à Vienne, manque d’initiative pratique de l’Occident

Selon l'IRNA, Le huitième cycle des pourparlers de Vienne s'est tenu hier (jeudi) à l'hôtel Coburg dans la capitale autrichienne.

A cet égard, Ali Bagheri, négociateur en chef de la République islamique d'Iran, a poursuivi ses consultations diplomatiques avec Enrique Mora, coordinateur européen des négociations.

Le chef de l'équipe de négociation iranienne a également rencontré Mikhail Ulyanov, négociateur en chef de la Russie dans les pourparlers de Vienne. Il a également rencontré les chefs de délégations de l'Union européenne et de trois pays européens.

Parallèlement à la réunion des négociateurs de haut niveau, des réunions d'experts se sont tenues à Vienne et des experts des représentants de l'Iran, des pays P4 + 1 et de l'Union européenne ont discuté des questions nucléaires et des sanctions.

Les équipes occidentales ont manqué de toute initiative pratique pour résoudre les pourparlers depuis le début des pourparlers à Vienne ; à tel point que cette question a suscité à plusieurs reprises des protestations de la part de hauts responsables iraniens

Mais tout d'un coup, ces derniers jours, alors que les pourparlers sont entrés dans une phase importante, les médias occidentaux prétendent que les Etats-Unis et l'Europe ont remis à l'Iran un "paquet de propositions" dans les pourparlers.

Tout d'abord, il ne faut oublier que les négociations ont progressé grâce aux initiatives de l'équipe négociatrice iranienne, ce qui a été même reconnu par toutes les délégations. Maintenant les pourparlers sont entrés dans une phase où les États-Unis, en tant que partie qui a abandonné unilatéralement l'accord de 2015, doivent décider s'ils acceptent les revendications légitimes de l'Iran ou pas.

Deuxièmement, l'échange de propositions entre les délégations est en soi l'une des composantes des négociations multilatérales et la nature même du dialogue. Il n'est donc point anormal que les parties se fassent des propositions, et dans certains cas différentes propositions sont échangées entre les parties à la négociation plusieurs fois dans la même journée, ce qui est un signe du dynamisme et du sérieux des parties engagés dans les pourparlers pour parvenir à un accord définitif.

Dès le début des pourparlers, diverses propositions et initiatives ont été soulevées et discutées. Il convient de noter que jusqu'à présent, la plupart des idées nouvelles et des mécanismes innovants sur diverses questions, y compris celle de la vérification des engagements de l'autre partie, ont été proposés par la délégation iranienne, et l'une des critiques formulées à l’égard de l'Occident a été le manque de propositions et d'initiatives pour résoudre les problèmes en suspens.

Par conséquent, quelle que soit l'exactitude des allégations avancées par les médias et le contenu des propositions qui peuvent être sur la table, la question de l'échange de solutions est en elle-même chose normale et ne mérite pas tant de bruit.

Le huitième cycle de pourparlers, qui a débuté à Vienne le 27 Décembre 2021, est l'un des plus longs cycles de négociations, et les participants sont occupés à finaliser le projet de texte de l'accord et à trancher sur certaines questions controversées.