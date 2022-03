Protection des réalisations nucléaires ; la garantie la plus importante de la durabilité d'un éventuel accord à Vienne

Selon l'IRNA, les responsables iraniens ont déclaré à plusieurs reprises que le but principal des pourparlers de Vienne était de lever les sanctions américaines illégales et inhumaines contre le peuple iranien.

Néanmoins, il ne fait aucun doute que la protection des réalisations nucléaires de notre pays, qui a été réalisée grâce au travail acharné et aux efforts dévoués des scientifiques iraniens, est aussi importante que la levée des sanctions oppressives.

En effet, ce qui a été une excuse pour imposer des sanctions et des pressions sur l'Iran est maintenant considéré comme une capacité précieuse pour faire avancer l'objectif de la levée des sanctions oppressives.

D'autre part, en l'absence d'un mécanisme judiciaire ou politique international équitable pour la réalisation d'un droit ou de garanties valables pour s'assurer que ses parties respectent les accords internationaux, la garantie la meilleure et la plus efficace est une garantie qui ne dépend d'aucun élément extérieur et être entièrement à la disposition et sous la volonté du pays concerné.

Ces garanties, qui sont à la fois la source et le produit de l'autorité nationale d'une nation, sont le produit des capacités indépendantes d'une nation et sont « inhérentes ».

Un exemple clair de la garantie inhérente que la République islamique d'Iran a inscrite avec autorité dans les articles 26 et 36 de PGCA et a décidé de l'appliquer avec autorité en 2019, implique qu'en cas de violation par les autres parties, l'Iran se réserve le droit d'exercer des représailles.

Le concept de « garantie du respect des obligations », qui a été proposé l'année dernière par notre pays, est une sorte de prévoyance réaliste pour éviter que ne se reproduise l'expérience de la rupture le traité d'un ou plusieurs membres de PGAC.

Par conséquent, la question des garanties a été l'un des principaux sujets des demandes de l'Iran et des questions importantes lors des pourparlers de Vienne, et plusieurs réunions ont eu lieu à ce sujet jusqu'à présent.

Aussi, des textes ont été écrits à cet égard et la discussion dans ce domaine se poursuit.

L'Iran a respecté toutes ses obligations en vertu de l'accord, un an après le retrait illégal des États-Unis de PGAC pour donner aux pays européens qui ont promis de compenser les effets du retrait de Washington une chance de réaliser cette promesse.

Mais après un an et le non-respect des engagements des parties européennes, l'Iran a réduit en quelques étapes ses obligations de PGAC.

Néanmoins, la reconnaissance par l'autre partie de la capacité nucléaire de l'Iran indique que tout accord conclu à Vienne renforcera la garantie inhérente, et qu'un tel document présente des caractéristiques à divers égards par rapport à l'accord de 2015, y compris sur la question nucléaire

Le huitième cycle de pourparlers, qui a débuté à Vienne le 27 Décembre 2021, est l'un des plus longs cycles de négociations, et les participants sont occupés à finaliser le projet de texte de l'accord et à trancher sur certaines questions controversées.