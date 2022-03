L’Iran condamne la décision de l’Australie pour classifier le Hamas en tant que le groupe terroriste

Concernant l'inclusion du Hamas par l'Australie dans la liste des groupes terroristes, Saeid Khatibzadeh a déclaré : « Cette utilisation instrumentale de certains concepts clés dans les relations internationales, les doubles standards dans l'utilisation de ces concepts fondamentaux dans l'agenda politique de certains partis et gouvernements est un coup mortel. »

« Le Hamas a aujourd'hui le plus grand nombre de représentants au parlement palestinien, représentant la majorité du peuple dans la structure de l'État palestinien, et c'est une décision fatale pour l'Australie de décider de se ranger du côté de l'oppresseur régime d'apartheid et de rester à l'écart d’un mouvement populaire. C'est ce que les gens n'oublieront jamais. Je ne pense pas qu'un homme libre en Australie regarderait ces décisions politiques et verrait qu'il y a un soupçon de dignité politique en elles. Tout le monde comprend les directions dans lesquelles de telles décisions sont prises. », a conclu le porte-parole de la diplomatie iranienne.