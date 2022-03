L'Iran ne franchira jamais ses lignes rouges lors des pourparlers de Vienne (Amirabdollahian)

«En aucun cas, nous ne franchirons les lignes rouges de la République islamique lors des pourparlers de Vienne et nous montrerons notre ferme engagement sur cette question», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue omanais, Sayyid Badr al-Busaidi, à Téhéran. mercredi.

«Nous pensons que toute négociation doit être utile et qu'il devrait y avoir des avantages pour la grande nation iranienne dans cette discussion.»

Amir-Abdollahian a également déclaré que les pourparlers dans la capitale autrichienne avaient atteint un stade critique, ajoutant qu'il y avait encore peu de problèmes mais très importants à résoudre au cours des négociations.

L'Iran, a-t-il ajouté, mène des pourparlers directs avec les représentants du groupe de pays P4 + 1 tout en échangeant des non-papiers avec les États-Unis par l'intermédiaire du chef adjoint de la politique étrangère de l'Union européenne, Enrique Mora.

« Nous recevons de nombreux messages de responsables américains soulignant la nécessité d'un dialogue direct. Ce qui nous importe c'est quel sera le bénéfice de ce dialogue.... Nous avons surtout entendu des paroles et des messages positifs de la part des Américains, mais jusqu'à présent, ils n'ont pris aucune mesure pratique pour prouver leur bonne volonté », a-t-il déclaré.

« Par conséquent, nous sommes optimistes quant aux pourparlers de Vienne. Nous espérons que les quelques questions sensibles et importantes restantes seront réglées dans les prochains jours avec le réalisme de la partie occidentale. »

Washington a quitté le Plan d'action global conjoint (JCPOA) en 2018 et a commencé à mettre en œuvre ce qu'il a appelé la campagne de «pression maximale» de sanctions contre la République islamique, privant le pays des avantages économiques de l'accord, y compris la levée des sanctions, pour lesquelles l'Iran avait accepté certains plafonds sur ses activités nucléaires.

Dans l'intervalle, les autres parties à l'accord, en particulier la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, n'ont fait que du bout des lèvres la sauvegarde des dividendes économiques de l'Iran, comme promis dans le cadre du JCPOA, incitant l'Iran - après une année entière de "patience stratégique" - à réduire ses obligations nucléaires dans le cadre d'une démarche légale dans le cadre de l'accord.

Les pourparlers de Vienne ont commencé en avril dernier sur l'hypothèse que les États-Unis, sous l'administration Joe Biden, sont prêts à abroger la soi-disant politique de pression maximale menée par l'ancien président Donald Trump.

Téhéran dit qu'il ne se contentera de rien de moins que la suppression de toutes les sanctions américaines de manière vérifiable. Il veut également des garanties que Washington n'abandonnera pas à nouveau l'accord.

Ailleurs dans ses remarques, le haut diplomate iranien a déclaré que les relations entre Téhéran et Mascate étaient « sur la bonne voie » et a salué les liens politiques comme « exemplaires et stratégiques » dans la région du golfe Persique.

Il a en outre noté que les deux pays ont convenu de développer la coopération commerciale, exprimant l'espoir que le président iranien Ebrahim Raïssi se rendra à Oman dès que possible sur une invitation envoyée par le sultan Haitham bin Tarik.

Le ministre omanais des Affaires étrangères, pour sa part, a souligné que les relations politiques entre les deux pays sont basées sur la confiance et le respect mutuels ainsi que sur des intérêts communs.

Il a également déclaré qu'il espère que Raïssi se rendra à Oman dans un proche avenir afin que les deux pays marquent un nouveau chapitre dans la coopération bilatérale.