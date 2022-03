Il est temps de s'entendre sur la base de décisions et de dispositions politiques (Chine)

Téhéran (IRNA)- Le chef de la délégation chinoise aux pourparlers sur le nucléaire iranien à Vienne a déclaré mercredi que la conjoncture actuelle était un moment sensible et déterminant pour la signature d'un accord, basé sur des décisions et des jugements politiques.

Wang Qun, en réponse au correspondant de l'IRNA ici à la fin des réunions 4+1 et américaines, a déclaré que les négociations progressent avec succès. Selon lui, le retour du négociateur iranien Ali Bagheri Kani à Téhéran pour une courte visite est un bon signe de progrès tout en espérant que’«après son retour, des progrès plus importants et plus rapides seront réalisés dans les négociations». Ali Bagheri Kani effectue a ce soir une courte visite à Téhéran dans le cadre de déplacements ordinaires dans la capitale, mais la délégation d'experts iraniens est à Vienne et poursuivra les consultations. Les négociateurs principaux de trois pays européens, dont le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, sont également retournés dans leurs capitales respectives cette semaine conformément à leurs horaires habituels. Alors que le négociateur iranien en chef sera à Téhéran, la délégation d'experts iraniens restera à Vienne et poursuivra les consultations sur la levée des sanctions anti-iraniennes. Le huitième cycle de pourparlers de Vienne sur la levée des sanctions anti-iraniennes a repris à Vienne, la capitale autrichienne, le mardi 8 février, après une pause de 11 jours pour des consultations avec leurs capitales. Les pourparlers au niveau des experts ont eu lieu entre l'Iran et P4+1 dans différents formats et niveaux depuis lors. Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue omanais qu'il restait peu de questions mais très importantes dans les pourparlers de Vienne à décider par les parties occidentales pour répondre aux demandes de l'Iran. L'Iran ne franchira jamais ses lignes rouges En aucun cas dans les négociations, a-t-il ajouté.