Vienne : un accès rapide à l’accord nécessite la « volonté sérieuse » des parties occidentales, insiste AmirAbdollahian

Selon un rapport de l’IRNA depuis le ministère des Affaires étrangères jeudi 24 février, le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian et son homologue britannique Liz Truss ont discuté et échangé des points de vue sur certaines questions d'intérêt commun.

S’agissant des pourparlers sur la levée des sanctions contre l'Iran à Vienne, le très haut diplomate iranien faisant référence à ses entretiens avec son homologue allemand et avec le chef de la politique étrangère de l'UE à Munich, a déclaré : « Nous avons bien avancé dans ces pourparlers et les délégations négociatrices à Vienne travaillent dur pour parvenir à un bon accord. Dans le même temps, accélérer l’accès à un accord durable nécessite une volonté sérieuse de prendre une décision politique courageuse et réaliste de la part de l'Occident pour garantir les intérêts de l'Iran, notamment la levée objective des sanctions.

Le chef de l’appareil diplomatique de notre pays a exprimé l'espoir que les pays européens présents dans les négociations joueraient un rôle constructif et digne pour parvenir à un accord et cela en faisant preuve d’une approche réaliste.

Les deux parties ont souligné que le remboursement des anciennes dettes britanniques envers l'Iran est l'un des questions qui ont terni les relations Téhéran-Londres, qu'il est nécessaire de résoudre la dette dès que possible.

Toujours lors de cette conversation téléphonique, le ministre britannique des Affaires étrangères, tout en passant en revue l'état actuel des relations bilatérales et des pourparlers en cours pour résoudre le problème de la dette envers l'Iran, a brossé un tableau détaillé sur les positions de Londres envers ces questions mais aussi envers les négociations en cours à Vienne.

La Ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré que les relations croissantes entre la Grande-Bretagne et la République islamique d'Iran servaient les intérêts des deux pays.