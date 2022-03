L'Iran a été soumis à l'inspection la plus sévère de l'AIEA mais n'a reçu aucune aide technique (chef nucléaire)

Mohammad Eslami a déclaré jeudi qu'en vertu des articles deux et trois de son Statut, l'AIEA a le devoir d'encourager et d'aider le développement et l'application pratique de l'énergie atomique pacifique dans le monde entier.

«Pourtant, c'est la seule chose qu'ils nous ont cachée», a noté Eslami. « Non seulement ils ont refusé l'aide, mais ils ont également créé des obstacles.

Mais avec la grâce de Dieu et le soutien du Guide (Ayatollah Seyyed Ali Khamenei), nous avons aujourd'hui une glorieuse feuille de route [nucléaire], que nous devrions étendre dans toutes les dimensions.

Il a ajouté que l'Iran a le droit de développer son programme d'énergie nucléaire civile, ayant rejoint l'AIEA et le Traité de non-prolifération (TNP) en tant qu'État membre et ayant été soumis aux inspections les plus rigoureuses de l'AIEA.

Néanmoins, a-t-il poursuivi, certains pays "nous accusent d'essayer de fabriquer une bombe atomique".

L'Iran et l'AIEA ont été en désaccord sur plusieurs questions ces dernières années.

L'AIEA a certifié 15 fois le respect par l'Iran de l'accord iranien de 2015 jusqu'en 2019, lorsque le pays a commencé à abandonner certaines de ses obligations nucléaires dans le cadre d'une mesure de représailles légales un an après le retrait unilatéral de Washington de l'accord.

Téhéran a critiqué l'agence pour avoir pris des positions politisées à l'égard de ses activités nucléaires.

L'Iran et six puissances mondiales - les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne - ont conclu l'accord, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA), le 14 juillet 2015.

Le JCPOA, qui est entré en vigueur en janvier 2016, a promis à l'Iran des allégements des sanctions internationales en échange de certains plafonds sur ses activités nucléaires.

Cependant, Téhéran s'est plaint de violations répétées de la part de l'autre partie depuis le premier jour de la mise en œuvre de l'accord.

En mai 2018, les États-Unis se sont retirés du JCPOA pour mettre en œuvre une campagne de pression maximale contre l'Iran malgré la pleine conformité de l'Iran, rétablissant les sanctions que l'accord avait levées et en ajoutant de nouvelles.

Eslami a fait valoir que l'Iran a été ciblé par des sanctions en raison de sa résistance à la domination.

«Pendant toutes les années depuis la victoire de la révolution [islamique], nous avons toujours été sanctionnés parce que nous n'acceptons pas la domination et mettons l'anti-hégémonie à notre ordre du jour», a-t-il déclaré.

Sous le poids des sanctions, a-t-il ajouté, l'Iran a réussi à se doter de capacités défensives appropriées et à faire progresser ses intérêts nationaux et sa sécurité.

Il a ajouté que les pourparlers visent à faire lever les sanctions, à établir un régime de vérification sur la levée des sanctions et à obtenir des garanties de l'autre partie qu'elles ne violeront plus le JCPOA.

L'Iran et les participants au JCPOA sont engagés dans le huitième cycle de pourparlers à Vienne pour relancer l'accord avec l'Iran en mettant fin à la campagne de pression maximale de Washington et en le ramenant en pleine conformité avec le pacte.