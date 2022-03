La Slovaquie ouvre ses frontières aux ressortissants iraniens vivant en Ukraine

Selon le ministère de l'Intérieur, et le ministère des Affaires étrangères et des Affaires européennes de la République slovaque, en raison des développements actuels en Ukraine, l'entrée et le passage de ressortissants étrangers résidant en Ukraine, y compris des Iraniens, sur le territoire de ce pays et le retour dans son pays d'origine est admis.

Auparavant, l'ambassade d'Iran à Varsovie avait annoncé que les Iraniens vivant en Ukraine pourraient quitter l'Ukraine. L'ambassade de la République islamique d’Iran en Pologne a mis en place un quartier général pour soutenir les Iraniens.