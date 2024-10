La Résistance continue: Le martyr Nasrallah a instauré un système indépendant par rapport à des personnalités

Assassinat du Secrétaire Général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah : et après ? L’entretien de l’IRNA avec Ayssar Midani, analyste politique franco-syrienne, spécialiste du Moyen-Orient, à propos de l'attaque sans précédent contre le Liban par l'armée de l’Occupation israélienne, qui cherche à affaiblir le Hezbollah et l’axe de la Résistance, avec l’assassinat de ses Leaders, à sa tête et récemment, l’éminent martyr, Seyyed Hassan Nasrallah.