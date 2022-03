Les négociations de Vienne, les USA n'ont pas encore pris leur décision politique

Il s'agit du huitième cycle de négociations qui se déroule à Vienne, car il s'agit du cycle de négociations le plus long, car les négociations comprenaient la tenue de réunions à différents niveaux entre des experts et des délégations de négociateurs, notamment en ce qui concerne le projet de texte de l'accord.

La seule raison de prolonger ce cycle de négociations est l'échec des Etats-Unis à prendre leur décision politique d'accepter les conditions de retour de l'Iran à la table des négociations, alors que les responsables iraniens ont annoncé à plusieurs reprises qu'un accord peut être trouvé si l'Amérique a une vision sérieuse et réelle des négociations.

Hier lundi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a noté l'arrivée du négociateur de l'Iran, Ali Bagheri Kani, à Vienne, déclarant : Un projet de texte d'accord a été préparé, soulignant la nécessité de l'étudier attentivement.

Khatibzadeh a fait référence à la position de l'Iran sur les questions restantes dans les négociations de Vienne et a déclaré : Bagheri est retourné à Téhéran pour tenir les consultations nécessaires sur les questions restantes, et le Conseil suprême pour la sécurité nationale stratégique est responsable des pourparlers et est dirigé par le président de La république.

Il a évoqué la préparation d'un projet de texte de l'accord, soulignant la nécessité de l'étudier attentivement, exprimant son regret que l'Occident et les Etats-Unis n'aient pas pris de décision politique sur les trois questions principales.

Il convient de noter que le négociateur iranien Ali Bagheri Kani est retourné à Téhéran mercredi soir pour tenir des consultations dans la capitale concernant les négociations, et il est retourné lundi à Vienne pour poursuivre les négociations dans le but de résoudre les problèmes et de parvenir à un accord final.

Bagheri avait écrit avant de quitter Téhéran dans un tweet que l'approche de la fin des négociations ne signifie pas nécessairement le passage à l'étape finale, soulignant que l'atteinte de la fin nécessite de la vigilance, de la constance, plus de créativité et des approches équilibrées pour franchir la dernière étape.

Les négociations pour abolir les sanctions ont commencé le 27 décembre 2021 et ont maintenant atteint un stade où le succès ou la défaite dépend des décisions politiques prises par les parties occidentales.