Intenses pourparlers: les représentants des 4+1 et d’Iran se retrouvent à Vienne

Selon IRNA, la réunion s'est tenue de manière informelle en dehors de la réunion de la Commission mixte du Plan global d’action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC) , quelques heures après le retour d'Ali Bagheri, le négociateur en chef de l'Iran, à Vienne.

Avant cette réunion, des réunions bilatérales séparées ont eu lieu entre les hauts négociateurs de notre pays et les chefs des délégations russe et chinoise.

Des réunions d'experts ont lieu depuis ce matin. Le chef de la délégation russe, Mikhail Ulyanov, a écrit sur Twitter il y a quelques heures, après une réunion bilatérale avec Ali Bagheri : « Nous avons un travail intensif devant nous pour achever les pourparlers ».

Les négociations pour la levée des sanctions, qui ont débuté le 26 décembre, ont atteint un stade où leur succès ou leur échec dépend uniquement des décisions politiques de l'Occident. Si les parties occidentales prennent les décisions nécessaires dont elles sont conscientes, quelques problèmes en suspens pourront être résolus et un accord final pourra être conclu en quelques jours.

Bagheri a écrit dans son dernier tweet : « Peu importe à quel point nous sommes proches de la ligne d'arrivée, il n'y a pas nécessairement de garantie de la franchir. Cela nécessite de la vigilance, une plus grande stabilité des pas, plus de créativité et une approche équilibrée pour franchir la dernière étape. »

Il a ajouté : « Pour achever le travail, il y a certaines décisions que les parties occidentales doivent prendre. »

