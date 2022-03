Le négociateur en chef d'Iran regagne Vienne

Selon l'IRNA, Ali Bagheri, qui vient d’effectuer un bref déplacement consultatif à Téhéran mercredi dernier, regagne ce lundi 28 février la capitale autrichienne pour poursuivre les négociations visant à résoudre les questions restées en suspens et à conclure un accord final.

Avant de se rendre à Téhéran, il a tweeté : « Peu importe à quel point nous sommes proches de la ligne d'arrivée, il n'y a pas nécessairement de garantie de la franchir. Franchir la dernière étape nécessite de la vigilance, une plus grande stabilité des pas, plus de créativité et une approche équilibrée. »

Le diplomate négociateur iranien a ajouté : « Pour faire aboutir le travail, il y a certaines décisions que les parties occidentales doivent prendre. »

Les négociations pour la levée des sanctions, qui ont débuté le 16 janvier, ont atteint un stade où leur succès ou leur échec dépend uniquement des décisions politiques de l'Occident. Si les parties occidentales prennent les décisions nécessaires dont elles sont conscientes, quelques problèmes en suspens pourront être résolus et un accord final peut être conclu en quelques jours.

L'Iran a déclaré lundi qu'un projet d'accord final avait été préparé dans le cadre des pourparlers de Vienne sur l'accord nucléaire de 2015 ou Plan global d'action conjoint (PGAC), et qu’il l’examine attentivement et sérieusement. Téhéran attend que les pays occidentaux prennent leurs décisions politiques sur les trois principales questions restantes à savoir : la levée des sanctions, la garantie que les États-Unis ne quitteront pas à nouveau le Pacte historique de 2015 et la résolution des questions relatives à l’enrichissement.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench