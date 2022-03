Nous avons également des discussions informelles avec l'Iran sur les garanties (Grossi)

Dans sa déclaration lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, lundi à Vienne, Grossi a affirmé que la déclaration conjointe concernant l'accord qui a eu lieu samedi dernier avec la partie iranienne a décrit certaines mesures qui devraient être prises dans les mois à venir.

L'AIEA attend avec impatience d'obtenir le 20 mars des éclaircissements écrits actuels, y compris des pièces justificatives liées aux questions soulevées par l'AIEA sur 3 lieux spéciaux, a-t-il ajouté en poursuivant «Nous sommes confrontés à beaucoup de travail et nous sommes prêts pour cela.»

L'OIEA et l'AIEA ont convenu, dans le prolongement de leur coopération comme indiqué dans leur déclaration conjointe du 26 août 2020, d'accélérer et de renforcer leur coopération et leur dialogue visant à résoudre les problèmes restants.

Selon le communiqué, l'AEOI fournira à l'AIEA, au plus tard le 20 mars 2022, des explications écrites, y compris des pièces justificatives liées aux questions soulevées par l'agence qui n'ont pas été abordées par l'Iran sur les problèmes liés à trois endroits où l'AIEA a affirmé avoir trouvé des particules d'uranium traité.

Dans les deux semaines suivant la réception des explications écrites de l'AOEI et des pièces justificatives connexes, l'AIEA examinera ces informations et soumettra à l'AEOI toute question sur les informations reçues, a-t-il déclaré.

L'OIEA et l'AIEA se réuniront à Téhéran dans la semaine suivant la soumission par l'agence de toute question sur ces informations à l'Iran et en discuteront lors de réunions séparées pour chaque site.

Le chef de l'AIEA présentera un rapport au Conseil des gouverneurs composé de 35 membres sur sa conclusion d'ici juin 2022 à l'issue de toutes les activités susmentionnées.