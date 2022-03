Déclaration de l’UE au Conseil des gouverneurs de l’AIEA : la levée des sanctions, une partie importante de l'accord

Selon IRNA, Dans une déclaration publiée mardi par les membres de l'Union européenne, ainsi que la République de Macédoine, le Monténégro, la Serbie, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, l'Ukraine, la République de Moldavie, la Géorgie et Saint-Marin, l'Union européenne réaffirme son ferme engagement et son soutien continu à la mise en œuvre pleine et efficace de JCPOA et est déterminée à continuer de travailler avec la communauté internationale pour préserver cet accord d'importance stratégique.

L'Union européenne appelle tous les pays à soutenir sa mise en œuvre conformément à la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies.

L'UE soutient les efforts diplomatiques intensifiés de la Commission conjointe de l'AIEA et les contacts du haut représentant en tant que coordinateur de l'AIEA avec tous les partenaires concernés pour faciliter le retour des États-Unis à l'accord nucléaire et la reprise de la pleine mise en œuvre de tous les engagements de l'AIEA par les États-Unis et l'Iran.

Après 12 ans de discussions sur les activités nucléaires de l'Iran avec les membres du groupe P5+1, la résolution 2231 du Conseil de sécurité a été votée et approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU le 20 juillet 2015.

En vertu de la résolution 2231, les six résolutions précédentes contre l'Iran ont été abrogées car elles avaient conduit à de nombreuses sanctions sur la question nucléaire contre l'Iran.