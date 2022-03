Nous ne confirmons pas la nouvelle de l'interruption des pourparlers de Vienne (Sources non iraniennes)

Selon IRNA, deux sources de deux délégations non iraniennes dans le même contexte ont déclaré qu'elles ne pouvaient pas confirmer la nouvelle de l'interruption des pourparlers de Vienne.

Les rapports de l'IRNA indiquent également que l'approche restrictive et les changements de position de l'équipe américaine, ces derniers jours, ont rendu difficile la conclusion d'un accord.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a noté sur sa page Twitter, que les discussions avec le chef de la diplomatie européenne sur les pourparlers de Vienne ont été fructueuses et constructives.

« Les questions clés et la levée effective des sanctions ne doivent pas être influencés par les politiques maximalistes de la partie américaine », a prévenu le Ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran (RII), Hossein AmirAbdollahian, lors d'une conversation téléphonique hier (jeudi) avec le Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell.

« La question des garanties économiques est importante pour vous, et nous soutenons cela », a déclaré Borrell avant d’ajouter : « Nous et vous, nous poursuivrons nos efforts pour parvenir à un accord, car nous avons parcouru un long chemin. »

Selon AmirAbdollahian, des efforts sont en cours pour parvenir à un bon accord durable.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que la conclusion des pourparlers de Vienne serait déterminé par un accord collectif, et non par une approche unilatérale, et qu'un effort commun était nécessaire.

Le chef de la diplomatie iranienne a souligné que la logique et la rationalité devaient prévaloir.

Le huitième cycle de négociations marathon entre l'Iran et le P4+1 (Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) a commencé le 27 décembre 2021 dans la capitale autrichienne après une interruption de cinq mois.