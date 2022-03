Les partis yéménites ont condamné la rencontre entre Erdogan et Herzog

Selon IRNA, les médias yéménites ont rapporté que les parties yéménites ont déclaré que la réunion conduirait à une violation des droits du peuple opprimé de Palestine et de la cause de justice de la nation.

Les parties à la Réunion conjointe yéménite ont réitéré leur position ferme et de principe à l'égard du peuple palestinien, compte tenu de la question centrale de la Oummah islamique, et ont fermement condamné le retrait ou le mépris de ces positions, et y ont exprimé leur opposition explicite.

Selon l'IRNA, citant le site d'information Palestine Al-Youm, un certain nombre de citoyens turcs a manifesté ce jeudi 10 mars à Istanbul, manière de dénoncer la visite du président israélien Ishaq Herzog dans leur pays.

Les manifestants portaient en main des pancartes condamnant la visite de Herzog en Turquie. « Nous ne voulons pas de tueurs dans notre pays », pouvait-on lire sur les pancartes brandies par les manifestants.

Mercredi également, des jeunes Turcs d'Ankara ont abaissé et incendié des drapeaux du régime de Tel-Aviv qui avaient été érigés dans certaines rues de la ville, à l’occasion de la visite d’Ishaq Herzog, pour protester contre le déplacement controversé de cette autorité israélienne dans leur pays.

Des militants turcs ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un certain nombre de jeunes qui arrachent des drapeaux sionistes dans les rues d'Ankara et les remplacent par le drapeau palestinien.

Les drapeaux avaient été hissés dans certaines rues de la capitale à la veille de la visite de Herzog en Turquie.

Le chef du régime sioniste a rencontré hier mercredi le président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara. Ce dernier a qualifié de « tournant historique » et de « nouvelle page » dans les relations bilatérales, la visite.

Il s'agissait de la première visite d'un dirigeant du régime sioniste en Turquie depuis 2007, qui a déclenché une vague de condamnation parmi les citoyens turcs, le peuple palestinien, les groupes de résistance et les nations musulmanes de la région.