Le régime sioniste empêche l'échange de prisonniers, selon un responsable israélien

Le Hamas a diffusé ce samedi une vidéo d'Edan Alexander. Il a rejoint l’armée israélienne en 2022. C’est dans le cadre de ses fonctions militaires qu’il a été capturé

Téhéran, IRNA – Le quotidien israélien Yedioth Ahronoth citant un responsable sioniste affirme que le problème empêchant un cessez-le-feu et un accord sur l'échange de prisonniers dans la bande de Gaza était Israël, et non le Hamas.