L’Iran espère que les négociations entre la Russie et l'Ukraine «conduiraient à la stabilité et à la paix»

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue ukrainien Dmytro Kuleba, mercredi soir, a fait part de l'opposition de la République islamique à la guerre en Ukraine et a appelé l'attention des parties concernées au conflit, à une solution politique et au dialogue diplomatique lors de l'appel téléphonique qui a eu lieu mercredi, espérant que les négociations entre la Russie et l'Ukraine conduiraient à la stabilité et à la paix.

Amir-Abdollahian a également mis l'accent sur la nécessité de protéger les missions diplomatiques et le transfert de l'aide humanitaire pendant la guerre, affirmant que la République islamique est prête à envoyer une équipe médicale constituée par la Société du Croissant-Rouge du pays dans le pays touché par le conflit.

Kuleba, pour sa part, a souligné que Kiev était favorable à la fin de la situation désastreuse, remerciant Téhéran pour son objection aux hostilités.

Le gouvernement ukrainien fera de son mieux pour assurer la protection des installations diplomatiques étrangères pendant le conflit, a-t-il déclaré.

Il a également salué la poursuite des pourparlers avec le ministre iranien et l'expansion des relations bilatérales dans tous les domaines.