Compte-rendu de la rencontre entre Amir-Abdollahian et Fuad Hussein à Téhéran

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Hossein Amir-Abdollahian, a reçu son homologue irakien, Fuad Hussein, et une délégation de haut niveau mercredi 13 avril, et après un accueil officiel, les deux ministres se sont rencontrés autour d'une table .

Il s'agit de la deuxième visite de Fouad Hussein à Téhéran dans le 13e gouvernement. Il s'est également rendu à Téhéran le 20 décembre 2021 et a rencontré Amir-Abdollahian. Notre ministre des Affaires étrangères s'est également rendu en Irak en septembre pour assister à la réunion de Bagdad.

Les derniers développements dans les relations bilatérales, les développements dans la région et certaines questions d'intérêt international, y compris les développements au Yémen, en Afghanistan, en Syrie et en Ukraine, ont été discutés lors de la réunion.

Amir-Abdollahian a mentionné le renforcement des relations commerciales avec l'Irak comme l'une des priorités importantes des deux pays et a mis l'accent sur la facilitation des échanges commerciaux aux passages frontaliers, le transport à sens unique et la finalisation du chemin de fer Basra-Shalamcheh.

Amir Abdullahian a également insisté à facilitation du voyage des pèlerins iraniens des frontières terrestres vers les sanctuaires sacrés en Irak.

La République islamique d'Iran ne peut accepter que ses frontières soient mises en danger et menacées par les États-Unis, le régime sioniste et des éléments terroristes et séparatistes, a souligné le chef de la diplomatie iranienne.

Pour sa part, Fouad Hussein a qualifié les relations entre l'Iran et l'Irak d'entrelacées et a mentionné l'Iran comme un voisin loyal et a assuré que l'Irak continuerait de jouer un rôle constructif dans l'apaisement de la région et tenterait de renforcer l'élément de dialogue entre les pays de la région.

Le diplomate irakien de haut rang a déclaré lors de la réunion que la sécurité de l'Iran et de l'Irak est interdépendante : «L'Irak n'autorise aucune menace contre ses voisins depuis son territoire.»

Des progrès des pourparlers de Vienne, les questions de l'Afghanistan, de la Syrie, de l'Ukraine et du Yémen et le développement des relations entre l'Iran et es pays du golfe Persique ont été parmi les autres sujets abordés lors de la réunion.