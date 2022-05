La Grande-Bretagne se soustrait à ses obligations internationales en expulsant des réfugiés vers le Rwanda (Téhéran)

Khatibzadeh a déclaré, dans sa déclaration d'aujourd'hui, vendredi, que le transfert de ces réfugiés hors des terres britanniques contredit l'esprit et le texte des traités relatifs aux réfugiés.

Il a ajouté : Faire porter la responsabilité de ces personnes sur un autre pays est une violation des droits contenus dans les traités d'asile et les lois sur les droits de l'homme, et revient à mépriser toutes les considérations humanitaires et morales.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a refusé de considérer les réfugiés comme une marchandise et de pratiquer la violence et un comportement humiliant à leur encontre, ce qui est une violation de la dignité humaine, et a souligné que la République islamique d'Iran accueille des millions de réfugiés et a déclaré : Le projet du gouvernement britannique d'expulser les réfugiés intervient à un moment où la Grande-Bretagne et d'autres pays occidentaux cherchent toujours à ignorer les efforts de la République islamique d'Iran dans la gestion et le suivi des affaires de millions d'immigrants et de réfugiés.