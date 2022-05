L'Arabie saoudite et le Koweït invitent l’Iran à négocier sur le développement d’un gisement de gaz

Mercredi le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué que l'Arabie saoudite et le Koweït ont lancé une nouvelle invitation à l'Iran pour négocier sur la frontière du champ gazier, objet d'un différend qui remonte à des décennies.

Les deux pays affirment leur droit d'exploiter les ressources naturelles de cette région, a noté le ministère saoudien des Affaires étrangères.

Le vice-ministre des Affaires internationales et du Commerce du ministère iranien du Pétrole a déclaré que même dans les situations où la frontière n'a pas été définie, il est possible de développer le champ gazier commun de manière intégrée en utilisant des modèles expérimentés au niveau international : « Le ministère iranien du Pétrole annonce qu'il est prêt à négocier dans ce domaine ».

Plus tôt, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh a déclaré à propos du nouvel accord conclu entre l'Arabie saoudite et le Koweït sur le champ gazier commun Arash/Dora : « Selon le droit international et les procédures internationales, toute action dans l'exploitation et le développement de ce champ gazier doit se faire en coordination et coopération des trois pays ».

« Par conséquent, l'action récente du Koweït et de l'Arabie saoudite sous la forme d'un accord de coopération est contraire aux procédures actuelles et aux négociations antérieures et donc est illégale et n'a aucun effet sur le statut juridique du champ et n'est pas approuvée par la République islamique d'Iran » a-t-il ajouté.

« La République islamique d'Iran a déclaré à plusieurs reprises qu'elle était prête à négocier la manière d'exploiter ce champ commun avec les pays voisins, le Koweït et l'Arabie saoudite » a noté le porte-parole de la diplomatie iranienne.

« Concernant la délimitation du plateau continental, la République islamique d'Iran, dans le cadre des résultats des précédents pourparlers avec le Koweït, poursuivra les pourparlers bilatéraux avec le Koweït et entamera également des pourparlers trilatéraux sur la définition d'un point triple entre les trois pays » a-t-il précisé.

« La République islamique d'Iran se réserve également le droit d'exploiter le champ gazier commun Arash/Dora » a souligné khatibzadeh.