Le moindre mouvement du régime sioniste n'est pas caché aux yeux des forces armées iraniennes (Président Raïssi)

Selon l'IRNA, le président Ebrahim Raïssi a déclaré ce matin lors de la cérémonie de commémoration la Journée de l'armée de la République islamique d'Iran (18 avril), qui s'est tenu près du mausolée sacré du fondateur de la Révolution islamique : « Les Forces armées de la République islamique d'Iran disposent de nombreuses capacités, dont la plus importante est d'avoir un personnel sincère, spirituel et audacieux ».

« L'unité de l'armée et du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), la fraternité et l'intimité et le soutien de ces deux organisations en tant que bras puissants du commandant suprême des forces armées iraniennes sont un modèle unique » a-t-il souligné.

« Le facteur de pouvoir le plus important dans notre pays est le peuple révolutionnaire ; aujourd'hui, nos capacités militaires sont bien connues non seulement dans la région mais aussi dans le monde » a ajouté le président iranien.

« L'armée de la République islamique d'Iran a profité de l'opportunité des sanctions et s'est renforcée, et aujourd'hui l'industrie militaire iranienne est dans les meilleures conditions du pays, nous devons utiliser notre industrie militaire dans l'industrie du pays » a-t-il noté.

Soulignant que le moindre mouvement des ennemis conduira à la réaction des forces armées de la République islamique d'Iran, il a précisé : « Le message au régime sioniste est que si vous cherchez à normaliser les relations avec les pays de la région, sachez que votre moindre mouvement n'est pas caché aux yeux des forces armées et des forces de renseignement et de sécurité iraniennes, et sachez que si votre moindre mouvement se produit contre notre nation, les forces armées iraniennes prendront pour cible le centre du régime sioniste ».

Le 29 Farvardin (18 avril) est la Journée de l’Armée de la République islamique d’Iran et le jour de commémoration de l’épopée de la création par des hommes courageux des forces de l’Armée de terre. En même temps que l’arrivée des fruits de la Révolution islamique l’armée du régime monarchique dont la charpente principale était formée par de jeunes hommes épanouis issus de familles musulmanes et par la plus grande partie des déshérités iraniens a accepté l’invitation du Rahbar (Le Guide) de la Révolution et s’est par conséquent dressée d’une même voix au côté de la Nation iranienne aux prises avec des ennemis intérieurs et extérieurs à la Révolution, et elle a commencé avec abnégation ses efforts en qualité de première capacité militaire de la Révolution dans le but de réaliser les objectifs de la République islamique d’Iran.