La Journée de l'armée de RII ; la défaite des Américains dans la région par les forces armées iraniennes

Selon l'IRNA, lors de la cérémonie de renouvellement de l'alliance du personnel et des commandants de l'armée de la République islamique d'Iran avec les idéaux de l'Imam Khomeini qui s'est tenue près du mausolée sacré du fondateur de la Révolution islamique; le général de brigade Kiomars Heydari a déclaré dimanche: « Lors de la victoire de la glorieuse Révolution islamique, tous les ennemis et éléments contre-révolutionnaires armés, qui considéraient l'armée comme un obstacle, ont tenté de détruire le seul bras puissant de la révolution avec le mot d'ordre de « dissoudre l'armée ».

« L'imam Khomeini (ra) qui a toujours déjoué les complots des ennemis et des trompés avec son leadership guidé et intelligent, a cette fois giflé les conspirateurs avec une volonté de fer et le 17 avril a ordonné à l'armée de quitter la caserne et de combattre les éléments contre-révolutionnaires » a-t-il ajouté.

« Aujourd'hui, l'autosuffisance et l'autonomie caractérisent l'armée de la République islamique d'Iran, un exemple de cette grande autorité est la présence des forces terrestres de l'armée à travers les vastes frontières du pays ; les forces terrestres ont pu expulser les marionnettes des pays arrogants et les éléments et mercenaires du régime sioniste de la région grâce à leur présence puissante dans l’exercice «Les vainqueurs de Khyber», et nous n'avons pas permis que la géopolitique de la région soit perturbée » a noté le commandant de l'armée de terre de la République islamique d'Iran.

Le 29 Farvardin (18 avril) est la Journée de l’Armée de la République islamique d’Iran et le jour de commémoration de l’épopée de la création par des hommes courageux des forces de l’Armée de terre. En même temps que l’arrivée des fruits de la Révolution islamique l’armée du régime monarchique dont la charpente principale était formée par de jeunes hommes épanouis issus de familles musulmanes et par la plus grande partie des déshérités iraniens a accepté l’invitation du Rahbar (Le Guide) de la Révolution et s’est par conséquent dressée d’une même voix au côté de la Nation iranienne aux prises avec des ennemis intérieurs et extérieurs à la Révolution, et elle a commencé avec abnégation ses efforts en qualité de première capacité militaire de la Révolution dans le but de réaliser les objectifs de la République islamique d’Iran.

Pour cette raison le jour du 29 Favardin a été nommé par l’Imam Khomeini (Que DIEU le bénisse) jour de l’Armée de la République islamique d’Iran. Le jour où l’Armée a rejoint le peuple l’Imam Khomeini (Que DIEU le bénisse) a pris en compte ce tournant éclatant et glorieux de la République islamique d’Iran avec la formule suivante : « le moment de bonheur des serviteurs de DIEU et le désespoir des oppresseurs. »