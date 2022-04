Le Chef de l'Église grecque orthodoxe de la Palestine appelle à la lutte pour la libération d’Al-Qods

Le Chef de l'Église orthodoxe grecque de Jérusalem, l'archevêque Atallah Hanna, dans un message vidéo, lundi, à l’approche de la Journée mondiale d’Al-Qods, le dernier vendredi du mois de ramadan, a appelé le monde à s’engager pour lutter libérer la Palestine.

La Journée Mondiale d’Al-Qods a été annoncée par l’imam Khomeiny (ra) défunt fondateur de la république islamique d’Iran en signe de solidarité avec les Palestiniens.

En réalité, al-Qods n’avait jamais quitté la conscience des peuples musulmans, mais à cause des défaites successives subies face à cette entité coloniale, les peuples l’avaient reléguée enfouie dans leur mémoire, n’y pensant que comme un symbole lointain de leur grandeur. C’est pourquoi l’appel de l’imam Khomeyni est d’une importance cruciale pour le renouveau de cette conscience.



Lancé il y a plus de trente ans, cet appel a fait son chemin, d’année en année, mobilisant la nation pour la libération d’al-Qods, qui est en même temps la libération du soi musulman contre toutes les oppressions. Avec cette journée, célébrée au cours du mois le plus sacré de l’année, al-Qods et la Palestine affirment être le cœur de la nation et de sa conscience.



Mais la célébration de la journée mondiale d’al-Qods a pris une nouvelle ampleur après la victoire de la résistance au Liban, en 2000, car ce fut la victoire de la détermination et de la foi des résistants et du peuple résistant, contre les ennemis de la nation d’abord et contre tous ceux qui mirent et qui mettent toujours en doute la possibilité de remporter des victoires, lorsque la principale arme s’avère être la foi, foi en Dieu le Tout-Puissant et foi en l’homme, Son serviteur, foi dans ses capacités, sa propre valeur et sa dignité.



La journée mondiale d’al-Qods est parvenue, au fil des ans, à libérer cette formidable énergie puisée dans la nation, et de l’orienter vers la lutte contre toutes les oppressions, l’oppression d’al-Qods et des Maqdisis, précisément là où elle est la plus féroce et la plus terrible, et précisément dans cette ville et ce pays dont la libération annoncera le changement de la face du monde contemporain.