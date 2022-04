Volley-ball : l'équipe féminine iranienne, vice-championne de la Coupe du monde de cornacchia en Italie

Les équipes iraniennes de volley-ball des jeunes filles et garçons, qui affrontent les Championnats d'Asie 2022, ont participé à la Coupe du monde de cornacchia en Italie dans le but d'organiser un camp à l'étranger et des matchs préparatoires.

Après cinq victoires consécutives lors des matchs de qualification, des quarts de finale et des demi-finales de la Coupe du monde de cornacchia en Italie, l'équipe féminine iranienne de volley-ball des jeunes, lundi soir, lors du dernier match de cette compétition, a joué contre l'équipe italienne et a perdu contre l'équipe par trois contre un.

La coupe du monde de Cornacchia a été imaginée par Tiziano Cornacchia en 1983, en mémoire de « grand-père Ferruccio ». Maintenant, le tournoi est géré avec Stefano et Matteo (les fils de Tiziano) et le soutien de toute la famille, qui a grandi avec une passion unique pour le volleyball.

En quatre décennies, la Coupe du monde de Cornacchia a accueilli les clubs de volleyball italiens les plus importants et des centaines d'équipes étrangères des cinq continents.

