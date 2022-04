Sanctions imposées contre l’Iran: un projet de loi sera examiné

Dans le cadre de la lutte contre les brutales sanctions internationales contre l'Iran, du soutien aux victimes des mesures restrictives et de la réduction de leur impact sur la population, le vice-président aux affaires juridiques a soumis mercredi un projet de loi contre les sanctions au gouvernement pour examen et approbation par le Cabinet.

Depuis la victoire de la révolution islamique, les ennemis ont imposé diverses sanctions unilatérales et internationales contre l'Iran.

Il s'agit notamment de sanctions financières telles que le gel des avoirs du pays dans les banques américaines et internationales, l'interdiction du commerce avec l'Iran et l'interdiction de tout accord visant à développer l'industrie pétrolière iranienne et à exporter du pétrole.

Le projet de loi sera élaboré afin de neutraliser l'impact des sanctions sur le commerce extérieur et de protéger les citoyens iraniens touchés par les sanctions.