Les médias indiens évoquent la possibilité d'une reprise des exportations de pétrole iranien vers l'Inde

Selon le journal d’affaires indien, The Hindu Business Line, l'Inde et l'Iran pourraient bientôt reprendre les pourparlers sur la reprise du commerce bilatéral de pétrole et de produits pétroliers.

Le commerce pétrolier entre l'Iran et l'Inde s’est heurté à des difficultés depuis 2019, après que les sanctions américaines se sont intensifiées. L'Iran et les États-Unis travaillent actuellement à accélérer les négociations pour relancer l'accord nucléaire iranien de 2015, connu sous le nom du PGAC.

Le rapport cite des sources diplomatiques indiennes disant qu'une délégation iranienne de haut rang composée de hauts fonctionnaires et de représentants d'entreprises du secteur public se rendra bientôt à New Delhi pour des entretiens avec des représentants indiens dirigés par le ministère des Affaires étrangères.

Selon le rapport il y a de l'espoir que les sanctions contre l'Iran seront bientôt levées, car des progrès ont été signalés dans les pourparlers américano-iraniens à Vienne sur la relance de l'accord nucléaire.

« Nous devons nous préparer à cette situation », a déclaré une source indienne bien informée cité par The Hindu Business Line.

