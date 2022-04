Afghanistan : explosion dans une mosquée chiite à Mazar-e-Sharif

Téhéran - IRNA - Des sources publiques depuis Mazar-e-Sharif ont annoncé qu'une explosion avait eu lieu dans la mosquée de Seh Dokan, la plus grande et la plus ancienne mosquée chiite au cœur de Mazar-e-Sharif, en pleine prière de midi, tuant et blessant de nombreuses personnes.

Une forte explosion à la mosquée Seh Dekan, la plus grande et la plus ancienne mosquée chiite au cœur de la ville de Mazar-e-Sharif dans le Nord de l’Afghanistan, a tué et blessé de nombreuses personnes lors des prières de midi en plein mois du Ramadan, ce jeudi 21 avril, ont rapporté les sources publiques. « Des dizaines de personnes ont été tuées et blessées dans l’incident et toutes les chambres de l'hopital local sont occupées », selon des sources hospitalières.

», selon des sources hospitalières. Rien n’a filtré sur la cause de l’incident. Selon TOLOnews, la première chaîne d'information afghane, les ambulances transportent toujours les blessés. Les forces de sécurité des Talibans ont bloqué les routes menant à la mosquée. Plus de détails seront publiés ultérieurement.