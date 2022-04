Amir Abdollahian s’entretient au téléphone avec le ministère afghan des Affaires étrangères par intérim

Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian et le chef par intérim du ministère afghan des Affaires étrangères, Amir Khan Muttaqi, ont eu des entretiens téléphonique lundi soir sur les questions d'intérêt commun.

Exprimant ses profonds regrets pour les événements récents et les attaques contre les missions diplomatiques iraniennes à Kaboul et Herat, Muttaqi a rassuré Amirabdollahian sur la sécurité totale des missions diplomatiques, des diplomates et du personnel iranien en Afghanistan.

Amirabdollahian a souligné que plusieurs millions de frères et sœurs afghans sont les hôtes de l'Iran depuis plus de 40 ans et qu'ils ont accès aux installations nécessaires et appropriées.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a regretté que la propagande négative, ciblée et mensongère sur certains réseaux sociaux par les ennemis et les opposants aux bonnes relations entre les deux pays voisins que sont l'Iran et l'Afghanistan ait pu provoquer des événements inquiétants.

Amirabdollahian a également évoqué ses entretiens avec la partie afghane au début du mois en marge de la conférence des ministres des Affaires étrangères des voisins de l'Afghanistan dans la ville chinoise de Tunxi.

Il a souligné que l'Iran avait une vision positive et constructive de l'Afghanistan et que l'échange de délégations pour la coopération bilatérale, l'envoi d'aide humanitaire et le maintien de ses missions diplomatiques ouvertes au service du peuple afghan étaient tous conformes à cette politique.

Amirabdollahian a déclaré qu'il était évident que l'Iran s'attend à ce que l'autre partie coopère suffisamment et sérieusement pour assurer la sécurité totale des missions diplomatiques et des diplomates iraniens, contrôler les frontières et empêcher les migrants illégaux de traverser la frontière, et également de remplir ses engagements dans le cadre d'accords bilatéraux contraignants, y compris ceux concernant les droits de l'Iran sur l'eau et les eaux frontalières.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a en outre salué la décision du gouvernement intérimaire afghan d'interdire la culture de stupéfiants dans le pays et a déclaré que l'Iran était prêt à travailler avec l'Afghanistan pour développer la culture de substitution.

Amirabdollahian a également exprimé l'espoir que la coopération entre l'Iran et l'Afghanistan résoudra le problème du trafic de drogue.

Muttaki, pour sa part, a apprécié le gouvernement et le peuple iraniens pour leur hospitalité et l'offre de nombreux services au peuple afghan dans les moments difficiles.

Il a souligné la détermination de l'Afghanistan à élargir les relations et la coopération avec l'Iran conformément aux intérêts des deux voisins musulmans.

Muttaki a également assuré que le gouvernement intérimaire de l'Afghanistan n'épargnerait aucun effort pour dissiper les inquiétudes de la République islamique d'Iran.

Il a également parlé des droits de l'Iran sur l'eau, s'est félicité de la décision de l'Iran d'envoyer une délégation spécialisée en Afghanistan à cette fin et a réaffirmé le sérieux de l'Afghanistan dans sa lutte contre les stupéfiants.