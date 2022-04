L'Iran condamne l'attaque terroriste contre une mosquée sunnite en Afghanistan

Téhéran - IRNA – Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a condamné dimanche l'attentat à la bombe dans une mosquée sunnite et a demandé la miséricorde de Dieu pour les martyrs de cet incident terroriste et la patience divine et la récompense pour les survivants du drame.

Se référant à la série d'attentats terroristes meurtriers de ces derniers jours en Afghanistan, Saïd Khatibzadeh a déclaré que l'escalade de la violence et de la terreur dans le pays est un sujet de profonde préoccupation et a souligné : « L'attaque contre une mosquée sunnite dans la province de Kunduz, qui a suivi l'attaque terroriste de la veille contre une mosquée chiite dans la ville Mazar-e-Sharif, montre clairement les intentions néfastes des terroristes mercenaires étrangers qui cherchent à provoquer une guerre civile en Afghanistan. » Au moins 33 personnes ont été tuées et 43 autres blessées dans une explosion qui a dévasté une mosquée sunnite dans la ville de Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan. Les attentats terroristes et les violences meurtrières se sont intensifiés en Afghanistan depuis mardi dernier dont le pire a eu lieu la semaine dernière visant une école pour garçon qui a tué plus de 20 écoliers et adolescents. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench