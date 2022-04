Un but et une passe décisive le cadeau de l’Iranien Sardar Azmoun aux fans de Leverkusen

Téhéran (IRNA) – Sardar Azmoun, attaquant iranien de l'équipe de football du Bayer Leverkusen et dans le cadre des compétitions de Bundesliga allemande, en marquant un but et une passe décisive, a largement contribué à la supériorité de cette équipe allemande.

Selon l’IRNA, le premier but de Sardar Azmoun en Bundesliga peut être vu ci-après. Sardar Azmoun a également donné une passe décisive dans ce match pour compléter son éclat dans la ligue allemande. La 31e semaine de la Bundesliga allemande a été suivie de 5 matches, dans l'un desquels l'équipe de football de Leverkusen a joué contre l'équipe de Greuther Fürth et a gagné 4:1. Dans ce match, l'attaquant de l’équipe nationale de football d’Iran est allé sur le terrain pour l'équipe allemande et a réussi à marquer un but. La star iranienne a marqué pour la première fois en Bundesliga et à Leverkusen pour devenir le neuvième buteur iranien de l'histoire du football allemand. Dans ce match, Sardar Azmoun a marqué le deuxième but du Bayer Leverkusen à la 18e minute pour placer l'équipe à la troisième place de la Bundesliga avec 55 points.