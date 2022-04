Drapeau palestinien hissé par les « Gilets jaunes » à paris

Les Gilets jaunes ont organisé samedi (23 avril) une manifestation dans la capitale contre les politiques dépassées du président français Emmanuel Macron.

Alors que les rues de France se préparent pour le deuxième tour de de l'élection présidentielle 2022, des centaines de Français se sont rassemblés samedi à Paris, pour exiger des revendications sociales et économiques.

Lors de cette manifestation, certains participants ont hissé le drapeau de la Palestine en signe de protestation contre les Territoires occupés et ont exprimé leur solidarité avec les Palestiniens.

Le président Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen ont remporté le premier tour de l'élection présidentielle française et se présenteront au second tour dimanche (24 avril).

Les manifestations des gilets jaunes ont commencé en novembre 2018 pour des raisons économiques, mais sont ensuite devenues un mouvement plus large.