Les attaques contre Gaza rend la Résistance « de plus en plus acharnée » dans sa la lutte (Hamas)

Selon IRNA citant un rapport de la chaîne al-Mayadeen, Hazem Qasim, le porte-parole du Hamas a ajouté que le bombardement de Gaza rendra plus que jamais déterminé les Palestiniens à continuer à combattre pour rétablir ses droits bafoués et libérer la noble Qods occupée.

Réagissant aux évolutions le Front démocratique pour la libération de la Palestine, en réponse aux attaques israéliennes, a déclaré que le cabinet du régime d'occupation porte la responsabilité des crimes et de l'intensification des opérations militaires contre Gaza.

Des avions israéliens ont mené de nouvelles frappes aériennes sur des positions appartenant à des groupes de résistance palestiniens dans la bande de Gaza assiégée.

Les nouvelles frappes visaient les positions des Palestiniens au centre de l'enclave et autour de la ville de Khan Yunès dans le sud de la bande de Gaza.

Selon le rapport, l’armée israélienne a visé l'une des positions des forces de la Résistance palestinienne dans le centre de Gaza avec huit missiles.

Le correspondant d'Al-Mayadeen à Gaza a également rapporté que les chars israéliens ont également visé les points de contrôle de la Résistance palestinienne à l'est du camp d'Al-Bridge à Gaza.

Israël annonce que les attaques ont été lancées en réponse à des tirs de roquettes antérieurs depuis Gaza. Les groupes de Résistance palestiniens affirment que leurs défenses aériennes ont intercepté et repoussé les avions israéliens.

Le régime de Tel-Aviv a intensifié ses frappes sur la bande de Gaza dans un contexte de tensions croissantes avec les Palestiniens dans toute la Cisjordanie occupée.

Le Mouvement de la Résistance islamique de la Palestine, Hamas, avaient précédemment averti le régime de cesser ses atrocités à al-Qods ou d’en accepter les conséquences.

Les derniers assauts israéliens sur al-Qods et l'enceinte de la mosquée al-Aqsa ont fait un grand nombre de morts et de blessés parmi les Palestiniens.