Le haut diplomate iranien : la mosquée Al-Aqsa doit être sous le contrôle des règles internationales

New York - IRNA - ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, a condamné l'agression du régime sioniste contre la mosquée Al-Aqsa et a mis en garde contre les conséquences de toute profanation des sanctuaires musulmans, ajoutant que pour éviter une catastrophe à grande échelle, le statut historique et juridique de ce lieu saint doit être sous le contrôle des règles internationales.

Selon l’IRNA, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, le lundi 25 avril, pour discuter de l'évolution de la situation en Palestine, Majid Takht Ravanchi a critiqué le Conseil de sécurité de l'ONU pour son silence et son inaction face aux crimes du régime sioniste contre le peuple palestinien.

Majid Takht Ravanchi a indiqué que les droits des Palestiniens ne seront pas atteints tant que le Conseil de sécurité de l'ONU continuera à être passif et silencieux sur ces crimes.

« La position actuelle du Conseil de sécurité de l'ONU n'a fait que rendre le régime israélien plus grossier pour continuer son occupation et ses crimes contre le peuple opprimé de Palestine » a ajouté le haut diplomate de la République islamique d'Iran.

« Les crimes du régime sioniste contre le peuple palestinien sont pleinement documentés et indéniables, ces crimes sont considérés comme des crimes de guerre, selon le droit international, et les auteurs de ces crimes doivent être traduits en justice sans plus tarder » a-t-il réitéré.

« Le Conseil de sécurité doit s'acquitter de ses obligations de maintenir la paix et la sécurité internationales conformément à la Charte des Nations Unies et de demander des comptes au régime sionite par tous les moyens légaux à sa disposition, le Conseil de sécurité doit également veiller à ce que les crimes de guerre ne soient pas ignorés » a noté le haut diplomate iranien.

« Le conflit palestinien ne peut être résolu que si l'occupation prend fin, si les droits inaliénables du peuple palestinien sont pleinement reconnus et protégés et si la souveraineté du peuple palestinien sur les territoires occupés est rétablie » a insisté l’ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies.

Le régime de Tel-Aviv a intensifié ses frappes sur la bande de Gaza dans un contexte de tensions croissantes avec les Palestiniens dans toute la Cisjordanie occupée.

Les derniers assauts israéliens sur al-Qods et l'enceinte de la mosquée al-Aqsa ont fait un grand nombre de morts et de blessés parmi les Palestiniens.

