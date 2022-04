Dans un communiqué publié vendredi, le mouvement de la Résistance islamique (Hamas) a souligné que les Palestiniens poursuivront toujours leurs activités de campagne dans tous les domaines.

Le régime sioniste poursuit ses crimes et ses agressions organisées contre les enfants innocents du peuple palestinien, ce qui oblige la nation à s’engager de plus en plus à réaliser son droit sacré de défendre sa dignité, sa terre, Al-Qods et la résistance armée, insiste le communiqué.