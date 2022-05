Iran : augmentation de 600 millions de litres de capacité de stockage de produits pétroliers

Selon l'IRNA, un protocole d'accord pour le financement de la construction de réservoirs a été signé entre la Société nationale iranienne de raffinage et de distribution de pétrole et la Banque nationale d'Iran en présence du ministre iranien du Pétrole.

Un total de 18 réservoirs de stockage de produits pétroliers, selon ce protocole d'accord signé, seront construits à Bandar Abbas (au sud de l’Iran).

Ces 18 réservoirs comprennent 8 réservoirs de 40 millions de litres à toit flottant d'essence d'une capacité totale de 320 millions de litres, 2 réservoirs de 20 litres à toit flottant d'essence d'une capacité totale de 40 millions de litres, 4 réservoirs de 40 millions de litres de gazole à toit fixe d'une capacité totale de 160 millions de litres et 4 réservoirs de 20 millions de litres de gazole à toit fixe d'une capacité totale de 80 millions de litres.

La durée de ce protocole d'accord pour le financement de la construction de réservoirs est de 3 ans, l'un de ses objectifs est de développer des entrepôts de stockage de produits pétroliers, en termes de plans de construction de raffinerie de pétrole martyr Soleimani et de raffinerie du golfe Persique de Mehr, en plus des raffineries existantes, d'augmenter la capacité de stockage stratégique du pays, d'établir le plus grand centre de stockage de produits pétroliers sur le côte sud, la poursuite de la production et de la sécurité d'approvisionnement du pays en produits pétroliers et l’achèvement de la chaîne d'exportation maritime et terrestre des produits pétroliers.

