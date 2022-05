Les pays voisins exigent l'achat de médicaments iraniens (ministre)

Abdulmalki a déclaré jeudi dans un communiqué lors de sa visite d'inspection à la Pharmaceutical Investment Company TPICO: Cette société pharmaceutique opérant sous la tutelle de la Social Security Corporation a réalisé au cours de l'année écoulée une croissance de 67% de ses ventes et une croissance de 47% de ses bénéfices nets grâce au changement stratégique et administratif de l'entreprise.

TPICO produit plus de 35 % du total des médicaments produits dans le pays, a annoncé le ministre en ajoutant que l'entreprise avait pu produire 130 nouveaux médicaments et les enregistrer auprès du ministère de la Santé, du Traitement et de l'Éducation médicale, et elle a été mise à la disposition des citoyens pour réduire les problèmes auxquels ils sont confrontés dans le domaine des médicaments.

La nouvelle année (commencée le 21 mars 2022) a également été une bonne année pour les entreprises affiliées au ministère de la coopération, et dans ce contexte, la production de la société TPICO au cours du premier mois de la nouvelle année a connu une croissance de 20 % par rapport à la même période l'an dernier.

