Grand rassemblement de jeunes palestiniens à la mosquée al-Aqsa : 250 000 fidèles assistés aux prières du mercredi soir

Selon les médias palestiniens cité par l’IRNA, la participation de ce nombre de jeunes fidèles palestiniens aux prières spéciales du mois sacré du Ramadan a eu lieu au moment où le régime sioniste avait mis en garde contre la présence des jeunes palestiniens dans la zone.

"Des sources palestiniennes ont qualifié la prière collective dans la mosquée d’al-Aqsa de "sublime" et de "sans précédent.



Vendredi dernier, plus de 150 000 musulmans palestiniens qui observaient le jeûne se sont dirigés de tous les territoires occupés, en particulier de la Cisjordanie et des régions occupées de 1948, vers la mosquée d’al-Aqsa pour accomplir la prière collective et exprimer leur colère contre les sionistes.

Des sources palestiniennes ont rapporté qu'à la fin des prières du vendredi à la mosquée d’al-Aqsa, des dizaines de milliers de Palestiniens ont scandé des slogans contre le régime sioniste et ses colons.

Ce jour-là, les sionistes se sont affrontés aux Palestiniens et les forces d'occupation ont utilisé des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour disperser les fidèles.

Des dizaines de fidèles palestiniens ont été blessés lors des affrontements, selon diverses sources.

Le régime de Tel-Aviv a mis ses forces en état d’alerte et a multiplié des mesures de sécurité pour empêcher les prières du vendredi à la mosquée d’al-Aqsa.

Suivez-nous sur @Irnafrench Twitter